مباشر بالفيديو.. الدحيل القطري 0 - 0 الأهلي.. طاهر كاد يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة الاهلي والدحيل القطري في الدور الأول لكأس العالم للاندية المقام خلال الفترة من 4 لـ11 فبراير الجاري.

ويبدأ الأهلي بالتشكيل التالي: محمد الشناوي - محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - حمدي فتحي - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - والتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.

أما الدحيل فيبدأ بالتشكيل التالي: صلاح زكريا - محمد موسى عباس، مهدي بن عطية، أحمد ياسر، سلطان البريك - كريم بوضيف، علي كريمي، بسام هشام الراوي - ادميلسون جونيور باولو، إدواردو بيريرا رودريجيز (دودو)، ميشيل أولونجا أوجاد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام بايرن ميونيخ يوم الإثنين المقبل في نصف النهائي، فيما يلتقي الخاسر أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

تفاصيل المباراة:

كاد دفاع الدحيل أن يخطئ في الدقيقة الأولى بعد ضغط من بواليا ولكن أدرك مهدي بن عطية الموقف وأبعد الكرة.

ونال الدحيل ضربة حرة في الدقيقة الرابعة على حدود منطقة الجزاء، نفذها دودو، ولكن الشناوي أبعدها بقبضة يده.

ونال الأهلي ركنية نفذها معلول ليحولها والتر بواليا برأسه ولكن مرت بجوار القائم دون خطورة.

وجاءت أخطر كرة في الدقيقة العاشرة بعد مرور رائع من الشحات، قبل أن يخطئ الدفاع ليتابعها طاهر، ولكن الدفاع القطري أبعد الكرة.

ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي مع علي كريمي في وسط الملعب.

وأحيى الجماهير ذكرى شهداء الزمالك بموقعة الدفاع الجوي في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 30، ضغط بواليا ونجح في استخلاص الكرة، ليحصل عليها حسين الشحات ويسدد كرة قوية على يمين الحارس سكنت الشباك، معلنا تقدم بطل أفريقيا بالهدف الأول.

بعدها مرر أفشة كرة رائعة لعلي معلول الذي دخل لمنطقة الجزاء وسدد قوية اصطدمت بمهدي بن عطية لتخرج لركنية.