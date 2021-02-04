مايكل أوين: صلاح يجب أن يتحرك من الطرف ليحتفظ بفاعليته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مايكل أوين لاعب ليفربوب السابق بأن وجود صلاح وماني معًا يشكل إضافة كبيرة بالنسبة لهجوم الفريق وغياب أي منهما يكون له تأثير سلبي على الأخر.

وقال ماني في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ميرور" الانجليزية: "أنا أعتقد بأن ماني عندما يلعب ومعه صلاح يكون من الأفضل أن يبدأ الفريق على الأطراف."

وتابع: "أنا أفكر في الفرصة التي سنحت لصلاح في بداية المباراة (أمام برايتون)، هو بحاجة لأن يبدأ في الطرف ثم ينضم إلى العمق، وبمجرد أن يتراجع فيرمينو قليلًا يترك المساحة الخالية للقادم من الطرف."

وأضاف: "في العديد من المرات هذا الموسم تدهما يبدأن في المساحات الضيقة، ثم لا تجد مكان لهما من أجل التحرك، والحل الوحيد لك من أجل الركض هو أن تكون بعيد عن المرمى."

وواصل: "أعتقد أن ليفربول أفضل عندما يكون لديه أطراف."