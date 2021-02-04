تيجريس أونال يُسقط أولسان هيونداي ويتأهل لنصف نهائي المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي تيجريس أونال المكسيكي بطل كونكاكاف فوزا هاما على نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا، في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وافتتح كيم كي هي لاعب أولسان هيونداي، أهداف اللقاء في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، واستطاع الفرنسي أندريه بيير جينياك لاعب تيجريس أونال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة.

وتأهل فريق تيجريس أونال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، الأحد المقبل.

وسيلعب فريق أولسان هيونداي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، مع الفريق الخاسر من مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري، يوم الأحد المقبل.