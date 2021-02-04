بواليا يقود هجوم الأهلي أمام الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية أمام نظيره الدحيل ـ نادٍ البلد المستضيف ـ عند السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس.

وجاء التشكيل الذي أعلنه موسيماني لمباراة الدحيل كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات ووالتر بواليا.

وضمت قائمة البدلاء كلاً من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة ممثل أوروبا في كأس العالم للأندية، بايرن ميونخ ضمن منافسات دور نصف النهائي.