بواليا يقود هجوم الأهلي أمام الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية أمام نظيره الدحيل ـ نادٍ البلد المستضيف ـ عند السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس.
وجاء التشكيل الذي أعلنه موسيماني لمباراة الدحيل كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات ووالتر بواليا.
وضمت قائمة البدلاء كلاً من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.
ويلتقي الفائز من هذه المباراة ممثل أوروبا في كأس العالم للأندية، بايرن ميونخ ضمن منافسات دور نصف النهائي.