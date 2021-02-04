مران الزمالك.. جلسة لعبدالحليم مع بنشرقي.. تأهيل عبدالغني.. وبرنامج خاص لروقا وحفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، اليوم الخميس، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء؛ استعداداً لمباراته أمام الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري.

وخضع لاعبو الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المُستجد، على هامش المران قبل أن يؤدوا تدريبات لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للزمالك، برنامجا تأهيليًا لمحمد عبد الغني مدافع الفريق في صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان محمد عبد الغني، قد تعرض لإصابة في مباراتهم أمام غزل المحلة بجروح أسفل الفك؛ حيث خضع لخياطة 12 غرزة للجروح.

وفضّل الجهاز الفني بالتشاور مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية حتى لا يتعرض للاصابة في أي كرة مشتركة مع باقي اللاعبين.

ومنح الجهاز الفني الدولي المغربي أشرف بن شرقي ، راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليًا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من الإصابة بكدمة قوية في أحد الضلوع .

وعلى هامش المران عقد عبدالحليم علي مدير الكرة، جلسة سريعة مع أشرف بن شرقي للاطمئنان عليه.

وخاض الثنائي محمد أشرف روقا وأيمن حفني لاعبا الفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليًا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا خاصا للثنائي من لتجهيزهما قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة.

وقسّم الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران فتولى جايمي باتشيكو المدير الفني، الإشراف على تدريب مجموعة، بينما تولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على المجموعة الأخرى.

وأدت كل مجموعة بعض التدريبات الفنية والجمل التكتيكية، وأوقف الجهاز الفني المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين.

ومن جانبه، قال أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إنه عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، قبل إنطلاق مران اليوم.

وأوضح قاسم أنه حرص على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين للتحدث عن أهمية المرحلة المقبلة، والعودة من جديد للمسار الصحيح وتحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأكد قاسم أنه نقل للاعبين ثقة الجهاز الفني في إمكانياتهم بالفوز على الاتحاد السكندري في اللقاء المقبل، وتحقيق إنطلاقة قوية في بداية مشوار الفريق الإفريقي المقرر له الشهر الجاري.

وطلب قاسم من اللاعبين عدم التركيز الأمور السابقة والتركيز في الملعب فقط لإسعاد الجماهير.