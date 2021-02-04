الامارات | لاعب بديل يغير مسار مباراة بني ياس والفجيرة.. و"السماوي" ثالثا بـ29 نقطة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بديل يغير مسار مباراة بني ياس والفجيرة.. و"السماوي" ثالثا بـ29 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول فريق بني ياس تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف في مواجهة ضيفه فريق الفجيرة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد الشامخة ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء أظهر فيه "السماوي" شخصية قوية في الشوط الثاني، خاصة بعد دخول اللاعب البديل المهاجم أحمد أبو ناموس، ما قاده للحصول على النقاط الثلاث التي مكنته من الاحتفاظ بالمركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما تجمدت نقاط "الذئاب" عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

ووجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين بالنتيجة منذ الدقيقة 13 بعد أن استقبلت شباكهم هدفاً بواسطة البرازيلي دوغلاس كوتينيو، ترجم خلالها جملة تكتيكية رائعة قادها زملائه من وسط الملعب ليستفيد أيضاً من الثغرات في خط الدفاع، الذي ارتكب عدداً من الأخطاء التي كادت أن تتسبب في فقدان الفريق للنقاط.

وبدأت ملامح عودة "السماوي" للنتيجة منذ التبديل الذي أجراه المدرب الروماني دانيال إيسيلا مع مطلع الشوط الثاني بدخول أبو ناموس، إذ ساعد التغير في تنشيط المقدمة الهجومي للفريق نتج عنها هدف التعادل بعد 3 دقائق وتحديداً في الدقيقة 48 بواسطة حسن المرمي من ضربة رأسية.

ومع مرور الوقت واصل بني ياس الضغط والسيطرة على مجريات اللقاء ونجح في تسجيل هدف الفوز بواسطة لاعبه البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 78 من ضربة رأسية أخرى ليضمن الفريق ثلاث نقاط غالية حافظ بها على المركز الثالث في جدول الترتيب.

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