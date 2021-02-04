الامارات | فيروس كورونا يصيب النجم الجديد لأتلتيكو مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يصيب النجم الجديد لأتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الأسباني الخميس أن مهاجمه الفرنسي موسى دمبيلي المعار حديثاً من ليون الفرنسي، مصاب بفيروس كورونا. وأفاد نادي العاصمة في بيان أن الفريق خضع لاختبارات أمس، وأن "نتيجة فحص موسى دمبيلي لجائحة (كوفيد-19) جاءت إيجابية". وتابع:"سيبقى المهاجم معزولاً في منزله، على أن يلتزم بشكل صارم بالتوصيات المتبعة من قبل السلطات الطبية وبروتوكول الدوري الاسباني".

ولم يحصل دمبيلي (24 عاما) على فرصة ارتداء قميص فريقه الجديد، اذ حتمت عليه اصابته بكورونا أن يبقى في الحجر المنزلي. وبات المهاجم الفرنسي رابع لاعب في صفوف متصدر "الليغا" بفارق 10 نقاط عن وصيفه برشلونة وريال مدريد، تأتي نتيجته إيجابية في الأيام الأخيرة بعد كل من لاعبي الجناح البرتغالي الدولي جواو فيليكس فيريرا والبلجيكي يانيك كاراسكو والمدافع ماريو هرموسو.

وجاء قرار دمبيلي بالانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية في يناير بعد خسارته لمركزه الأساسي في ليون، حيث من المتوقع أن تستمر فترة إعارته حتى نهاية الموسم الحالي على أمل أن يستعيد مستواه السابق ويضمن لنفسه مقعدا مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس أوروبا المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

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