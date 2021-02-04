الامارات | لاعب الأهلي المصري يثير ضحك الجماهير بهاتفه الذكي عام 2006!

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي المصري يثير ضحك الجماهير بهاتفه الذكي عام 2006! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار تصريح لاعب الأهلي المصري طاهر محمد طاهر نوبة من الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قال إنه كان يشاهد بطولة كأس العالم للأندية عام 2006 عبر هاتفه الخاص من داخل المدرسة لأنها كانت تقام في توقيت مبكر فضلاً عن التزامه بالدراسة، على حد تعبيره.

وأوضح طاهر في تصريحات لقناة الأهلي رداً على سؤال فيما إذا كان يتابع الأهلي في مونديال الأندية قبل أن يصبح لاعباً في صفوفه: "كنت أشاهد مباريات الاهلي في اليابان وأنا طفل صغير عبر الهاتف المحمول لأن المباريات كانت تُلعب في وقت مبكر أثناء ذهابي للمدرسة".

ودخل الجمهور في نوبة من الضحك والسخرية من تصريح اللاعب لأنه في ذلك الوقت عام 2006 لم تكن هناك هواتف ذكية.

من جهته، نشر الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لهاتف نوكيا 3310، وعلق عليها: "طاهر محمد طاهر عندما كان يشاهد الاهلي بالموبايل في المدرسه عام 2006".

وتبادل المشجعون تعليقات مثيرة للضحك، فقال المشجع محمد سيد: "كان بيجيب شبكه من تحت الارض!"، وعلق آخر من أنصار الأهلي يدعى "فريقي في كأس العالم" مدافعاً عن طاهر: "يعني من أيام الموبايل ده و الأهلي بيلعب في كأس العالم"!.

وتقام حالياً مباريات كأس العالم للأندية في الدوحة بمشاركة الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا التي توج بها على حساب الزمالك 2-1.

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