شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك إلى ملعب مباراة الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل من مقر إقامتها إلى استاد ‏المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، لخوض مباراة الدحيل القطري، في مستهل مشوار ‏الفريق بكأس العالم للأندية.‏

يذكر أن الأهلي يواجه الدحيل القطري اليوم في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في ‏افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى ١١ من فبراير ‏الجاري.‏

ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو ‏السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.‏

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور ‏أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن ‏وصلاح محسن ومصطفى شوبير.