شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يقود الهجوم .. موسيماني يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه في مباراة الدور الأول من كأس العالم للأندية، ضد الدحيل القطري.

وجاء التشكيل كالتالي. حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات الهجوم: والتر بواليا البدلاء: علي لطفي – أحمد رمضان "بيكام" – محمد شريف – جونيور أجايي – أليو ديانج – أكرم توفيق – محمود عبد المنعم "كهربا" – ياسر إبراهيم – سعد سمير – مروان محسن – صلاح محسن – مصطفى شوبير.