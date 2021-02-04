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بواليا يقود الهجوم .. موسيماني يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام الدحيل

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه في مباراة الدور الأول من كأس العالم للأندية، ضد الدحيل القطري.

وجاء التشكيل كالتالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

الهجوم: والتر بواليا

البدلاء: علي لطفي – أحمد رمضان "بيكام" – محمد شريف – جونيور أجايي – أليو ديانج – أكرم توفيق – محمود عبد المنعم "كهربا" – ياسر إبراهيم – سعد سمير – مروان محسن – صلاح محسن – مصطفى شوبير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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