شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب بصرف مستحقات لاعبي الزمالك في أسرع وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول من أشرف قاسم، المشرف علي الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة سرعة الوفاء بوعودهم للاعبي الفريق وصرف مستحقاتهم ومكافاتهم المالية المتأخرة في اسرع وقت ممكن لاعادة الهدوء والاستقرار النفسي للاعبين .

وعلمت "المصري اليوم" أن باتشيكو اشترط علي ادارة الكرة خلال جسلتهم اليوم في المران سرعة صرف المستحقات للاعبين خصوصا وأن الفترة الاخيرة اللاعبين اشتكوا من عدم حصولهم علي المستحقات ومكافات الفوز في مباريات الدوري .