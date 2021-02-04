شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدعم محمود علاء ويرفض الحرب علي اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك علي تدعيم لاعب يالفريق خلال مران اليوم وابلغهم بثقة التامة ودعمه اللامحدود لجميع اللاعبين وخصوصا المدافعين

واثني باتشيكو علي محمود علاء مدافع الفريق رافضا اي انتقادات للاعب مبديا اندهاشه من الحرب والتربص الدائم بلاعبي الفريق وتحديدا محود علاء الذي وصفه بانه من افضل المدافعين في مصر ودائما ما قاد خط دفاع الأبيض في مباريات فاصلة ونهائيات وبطولات خلال السنوات الأخيرة .

واكد باتشيكو انه سيكون خط الدفاع الأول عن لاعبيه ضد ما يتعرضون له انتقادات بعد التعثر الأخير أمام المحلة .