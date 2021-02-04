شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو لإدارة الزمالك: لن أسمح لأحد بالتدخل في عمل يالفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رسالة مهمة للغاية لادارة الكرة بالنادي خلال جلسته مع اشرف قاسم وعبد الحليم علي اليوم علي هامش مران الفريق مؤكدا انه لن يسمح لأحد في الإدارة او اللجنة التنفيذية او ادارة الكرة بالتدخل في عمله الفني او مطالبته بالاعتماد علي لاعبين او تجميد اي لاعب الفريق وشدد علي انه لن يسمح بهذا الأمر إطلاقا باعتباره المسؤول الأول والأخير عن الفريق وعن اللاعبين

ياتي هذا بعدما حاول بعض اعضاء الللجنة التنفيذية التدخل لدي باتشيكو لمشاركة لاعبين وتجميد لاعبان بالفريق وهو ما رفضه باتشيكو

وكان الموقع الرسمي للنادي قد نصب تصريحات لاشرف قاسم إنه عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، قبل إنطلاق مران اليوم.

وطلب قاسم من اللاعبين عدم التركيز الأمور السابقة والتركيز في الملعب فقط لاسعاد الجماهير.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.