شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الزمالك يسقط في فخ التعادل مع المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 1999 مع نظيره المقاولون العرب، سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الجولة الرابعة من منافسات المرحلة الثانية لبطولة دوري الجمهورية.

ويقود فريق الزمالك محمد مصطفى مممس مديرا فنيا، ويعاونه أحمد محسن ومحمد مصطفي، وعلي يحيي مدربا للحراس، وحمدي يوسف مدير إداريا، ومحمد حسين أخصائي العلاج الطبيعي