شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لبطولة البحر المتوسط ثنائي يد الزمالك ينضمون للمنتخب الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك، اخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة اليد، بشأن انضمام ثنائي فريق 2004 مريم عمر وبسمله إبراهيم، لقائمة منتخب مصر استعدادا لخوض بطولة البحر المتوسط، المقرر لها في أبريل المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم الجمعة المقبل، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

الجدير بالذكر أن فريق ناشئات 2004 بنادي الزمالك يقوده عامر حسن مديرا فنيا، يحتل صدارة بطولة منطقة الجيزة.

وأشار عامر إلى أن ثنائي الزمالك، من أميز العناصر على مستوى الجمهورية، ويتم تصعيدهن لفريق 2002 للمشاركة معه بطولاتة هذا الموسم، بالاضافة إلى تواجدهم دائما كعناصر أساسيه بالمنتخب الوطني لهذه المرحله السنيه.