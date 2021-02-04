شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لبطولة البحر المتوسط ثنائي يد الزمالك ينضمون للمنتخب الناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك، اخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة اليد، بشأن انضمام ثنائي فريق 2004 مريم عمر وبسمله إبراهيم، لقائمة منتخب مصر استعدادا لخوض بطولة البحر المتوسط، المقرر لها في أبريل المقبل.
ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم الجمعة المقبل، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
الجدير بالذكر أن فريق ناشئات 2004 بنادي الزمالك يقوده عامر حسن مديرا فنيا، يحتل صدارة بطولة منطقة الجيزة.
وأشار عامر إلى أن ثنائي الزمالك، من أميز العناصر على مستوى الجمهورية، ويتم تصعيدهن لفريق 2002 للمشاركة معه بطولاتة هذا الموسم، بالاضافة إلى تواجدهم دائما كعناصر أساسيه بالمنتخب الوطني لهذه المرحله السنيه.
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