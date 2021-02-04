شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات يد الزمالك 2004 يهزمن الشمس ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئات لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 (أ) على نظيره الشمس بنتيجة 29 -27، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة قبل الأخيرة من منافسات الدور الأول من بطولة دوري الجمهورية.

وأشاد عامر حسن المدير الفني لفريق الزمالك، بجميع لاعبات الفريق بعد الأداء المتميز في لقاء اليوم.

وتمنى المدير الفني، استمرار الأداء الجيد وتحقيق الفوز على 6 أكتوبر في اللقاء القادم، والحفاظ على النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره 6 أكتوبر في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على الملاعب المفتوحة بالنادي في ميت عقبة.