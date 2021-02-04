شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد 2000 يضم 6 لاعبين من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك، اخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة اليد، بشأن جمال صلاح ومازن رضا وإبراهيم السيد وعبدالرحمن طلعت لاعبو فريق مرتبط 2000، ومحمد طارق ومحمد سمير “بوشا” لاعبا فريق مرتبط 2002، لمعسكر المنتخب الوطني مواليد 2000، استعدادا لخوض بطولة إفريقيا، المقرر لها في شهر مارس المقبل بالمغرب.

والجدير بالذكر أن الثلاثي إبراهيم السيد العربي ومازن رضا ومحمد سمير “بوشا”، شاركوا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم للناشئين، التي أقيمت في القاهرة، وتوج المنتخب الوطني بلقبها وحصد الميدالية الذهبية.

يذكر أن فريق مرتبط 2000 يقوده علاء حسن مديرا فنيا، ويتربع على عرش قمة جدول الدوري، وتأهل لدور الـ8 من بطولة كأس مصر، بينما يقود رامي حسن فريق 2002 الذي يحتل المركز الثاني بجدول الدوري، وتأهل لدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.