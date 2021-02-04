شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يضم رباعي الزمالك استعدادا لبطولة إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك، اخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة الطائرة، من أجل انضمام عمرو الزمر وياسين محمد وحازم رشاد وياسين أبو الحسن رباعي فريق 17 سنة بالنادي، لمعسكر منتخب الـ19 عاما، استعدادا لخوض بطولة إفريقيا، المقرر إقامتها في مدغشقر في الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن فريق شباب الـ 17 سنة بنادي الزمالك يقوده فنيا حمادة مجاهد، ونجح في التتويج مؤخرا ببطولة الجيزة، ويسير بخطوات ثابتة في الدور الأول ببطولة الجمهورية هذا الموسم.