شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2002 يكتسح أطفيخ 8-0 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٢ على نظيره مركز شباب أطفيح بنتيجة 8-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك في لقاء اليوم مصطفى خالد “هاتريك”، وسيف الشيشيني “هدفين”، ويوسف عمرو، ويوسف علي، وأحمد صبري.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للقطة رقم 16 في المركز الأول بعدما فاز في خمس مبايات وتعادل في لقاء.

وافتتح الزمالك البطولة بالفوز على مناشي البلد بثلاثه أهداف دون رد، وثم فاز على فريق العياط بستة أهداف نظيفة، وبعدها فاز على فريق الكداية برباعيه، وبعدها فاز على فريق الدقي بثلاثية دون رد، ثم فاز على اطفيح بثمانية دون رد، وتعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله.

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك يقوده فنيا هشام إبراهيم، ويعاونه كل من سامي عبد الحليم مدربا، وأحمد جمال مدربا مساعدا، ومحمد عبد الجواد مدربا للحراس، وطه عبد الكريم أخصائي علاج طبيعي، وسعيد الطيار إداري الفريق.