شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة قاسم وعبد الحليم مع باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، قبل إنطلاق مران اليوم.

وأوضح قاسم أنه حرص على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين للتحدث عن أهمية المرحلة المقبلة، والعودة من جديد للمسار الصحيح وتحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأكد قاسم أنه نقل للاعبين ثقة الجهاز الفني في إمكانياتهم بالفوز على الاتحاد السكندري في اللقاء المقبل، وتحقيق إنطلاقة قوية في بداية مشوار الفريق الإفريقي المقرر له الشهر الجاري.

وطلب قاسم من اللاعبين عدم التركيز الأمور السابقة والتركيز في الملعب فقط لاسعاد الجماهير. ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.