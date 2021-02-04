شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جالطة سراى يمدح مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مصطفى جنكيز رئيس نادي جالطة سراي التركي، بالمهاجم مصطفى محمد، والمنضم مؤخرا لصفوف الفريق قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

وقال جنكيز، خلال تصريحات إعلامية، "مصطفى محمد لاعب لا يقدر بثمن، رأيت تسديداته بالرأس وقتاله في الملعب، انقسمت الأمور في مصر إلى قسمين حول رحيله، لكنه أراد الانضمام إلى نادينا، ولديه الكثير ليقدمه".

وأضاف، "مصطفى يذكرنا بأسطورة النادي ميتين أوكتاي، وأتمنى أن يسير بهذه الروح، وأن يكون لاعب المستقبل، وبارك الله فيه وحماه من العين الشريرة".