شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشيد بفريق ٢٠٠٣ ويقرر تصعيد أحمد محمود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد البرتغالي جايمي باتشيكو. المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بمجموعة الناشئين بفريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بالناديبعد مشاهدتهم اليوم في مباراتهم سموحة.

وقام باتشيكو بمشاهدة المباراة واثني علي تألق بعض اللاعبين وخصوصا احمد محمود الظهير الأيمن الذي استقر تصعيد اللاعب لتدعيمالجبهة اليمني.

وفاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره سموحة بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس،في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك في لقاء اليوم كل من مصطفي بسيوني وعبدالله محمد ومحمد صلاح ومازن عادل وعبدالرحمن الفيومي.

ويقود فريق الزمالك أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرا إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، و خالد عبد الرسول للعلاج الطبيعي.