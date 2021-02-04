شكرا لقرائتكم خبر عن ناتشو يعود لريال مدريد بعد الشفاء من كورونا قبل مواجهة هويسكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق ريال مدريد تحضيراته، لمواجهة هويسكا السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.

وشهد المران وجود المدافع ناتشو فيرنانديز بعد تعافيه من فيروس كورونا، وتحول نتيجة عينته من إيجابية إلى سلبية، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

كما واصل سيرجيو راموس مدافع وقائد الفريق مشاركته في التدريبات الجماعية، بعدما تغلب على ألم الركبة، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة السبت المقبل.

وفي سياق منفصل، واصل رودريجو وكارفاخال ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي تدريباتهم بشكل منفرد للتعافي من الإصابات التي لحقت بهم.

وبدأ الميرنجي المران بتمارين الإحماء، وبعدها أجرى الفريق سلسلة من التدريبات على الضغط والاستحواذ والعمل التكتيكي.

واختتم المران بمباريات مصغرة بين اللاعبين، كما استدعى المدرب زيدان عددا من لاعبي فريق الشباب.