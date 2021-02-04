شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ملعب مارسيليا للبيع بسبب الديون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر عمدة مارسيليا، بينوا بايان، طرح ملعب كرة القدم الموجود في المدينة للبيع، وهو ملعب "فيلودروم" الشهير الذي يخوض عليه فريق أولمبيك مارسيليا مبارياته، ويرى بايان أن ملعب فيلودروم يمثل إهدارا لأموال المدينة.

وقال بايان، "أريد بيعه لأنه إهدار أموال، سأفعل ذلك إذا وجدت مشتريا"، وبرر ذلك بأن مجلس المدينة مثقل بالديون، وشدد على أن خزينة المدينة شبه فارغة وأن نية التخلص من الملعب قد طرحها عندما كان في المعارضة.

وتابع، "سأفعل إذا وجدت مشتريا، وسأتمكن في الأشهر والسنوات القادمة من العثور على مشتر".

وتبلغ تكلفة الملعب 15 مليون يورو سنويا، بينما يتقاضى مقابل إيجار من نادي أولمبيك مارسيليا 5 ملايين يورو فقط في الموسم الواحد.