شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يهزم سموحة بخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره سموحة بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس،في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك في لقاء اليوم كل من مصطفي بسيوني وعبدالله محمد ومحمد صلاح ومازن عادل وعبدالرحمن الفيومي.

ويقود فريق الزمالك أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرا إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، و خالد عبد الرسول للعلاج الطبيعي.