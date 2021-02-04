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زمالك 2003 يهزم سموحة بخماسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره سموحة بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس،في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك في لقاء اليوم كل من مصطفي بسيوني وعبدالله محمد ومحمد صلاح ومازن عادل وعبدالرحمن الفيومي.

ويقود فريق الزمالك أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم ميشو مديرا إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، و خالد عبد الرسول للعلاج الطبيعي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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