شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021 تستقطب أفضل لاعبات العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021، مشاركة كوكبة من نخبة اللاعبات في العالم، من بينهن تسع من المصنفات في المراكز العشرة الأوائل و17 من قائمة أفضل 20 لاعبة عن الفئة المخصصة للسيدات، واللائي سيتنافسن على لقب هذه البطولة المرموقة.

وتبدأ منافسات البطولة التي لطالما تصدّرت الأحداث الرياضية البارزة على مستوى دولة الإمارات، مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة، التي تنطلق خلال الفترة من 7 حتى 13 مارس، حيث يتميز هذا الأسبوع بمجموعة من المنافسات الاستثنائية التي تشارك فيها معظم المصنفات الخمسين الأوائل. وتنطلق بعد هذا الأسبوع بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 لغاية 20 مارس، والتي ستنضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم.

ولعل ما يميز نسخة البطولة الحالية لفئة السيدات، هو وجود لاعبات يتقاسمن 18 لقباً في البطولات الكبرى (جراند سلام)، ست منهن تصدرن قائمة التصنيف العالمي لفترة من الزمن، وإلى جانب ذلك مشاركة المصنفة الأولى عالمياً آشلي بارتي لأول مرة لها في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي حققت نتائج مبهرة خلال عام 2019، تضمنت فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة وبلوغها الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، إضافة إلى نيلها جائزة «دون أوورد» التي تُعد أعلى وسام رياضي في بلدها أستراليا.

وتسعى سيمونا هاليب، المصنفة الثانية عالمياً، إلى الحفاظ على لقبها ودخول تاريخ البطولة الممتد على 21 عاماً كثالث لاعبة تتوّج بثلاثة ألقاب فيها، بعد عامي 2015 و2020، حيث تمكنت جوستين هينين (حاملة الرقم القياسي بأربعة ألقاب)، وفينوس ويليامز (ثلاثة ألقاب) من تحقيق هذا الإنجاز من قبل.

وعبّر كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، عن سعادته بعودة كثير من النجمات العالميات في رياضة التنس إلى دبي، وأثنى على دورهن في الارتقاء بمستوى البطولة، حيث قال: «أسهمت جميع اللاعبات خلال السنوات السابقة في تقديم بصمة لا تنسى، لذلك نرحّب بهن وبكافة المشاركات الجديدات على أرض دبي، ونتطلع بشغف لمشاهدة مهاراتهن الاستثنائية التي أوصلتهن إلى منصات تتويج البطولات الكبرى واعتلاء قائمة التصنيف العالمية».

