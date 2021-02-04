صحيفة قطرية.. الدحيل والأهلي قمة عربية بنكهة مونديالية.. وموسيماني لم يأتي للنزهة



الشارقة - اميمة ياسر -

تحظى مباراة القمة العربية التي تجمع بين الأهلي ممثل أفريقيا وبطلها القاري، والدحيل بطل الدوري القطري والتي ستقام مساء اليوم الخميس بداية من الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية بأهمية كبيرة عند عشاق المستديرة عربياً وآسيوياً وأفريقياً بالنظر لخصوصية اللقاء المصيري الذي يحدد مسيرة الشقيقين في البطولة إما بالمواصلة ومواجهة بايرن ميونيخ الألماني أو مغادرة وتوديع البطولة مبكراً.

ويتوقع الجميع أن تكون هذه المباراة قوية وصعبة وحماسية وتحمل الكثير من الإثارة والندية، كما أنها ستكون خارج نطاق التكهنات نظرا لحجم التحديات التي تحملها.. وسيدخل الطوفان هذه المواجهة بهدف وحيد وهو التأهل وكتابة تاريخ جديد على مستوى البطولة العالمية.. أما الأهلي المصري المتعود على المشاركة فيطمح هو الأخر لمقارعة الكبار ومواجهة البافاري حسب "صحيفة الشرق القطرية".

وسيكون التحدي فوق المستطيل الأخضر وخارجه بين اللاعبين والمدربين، والجميع يعرف الأسماء المميزة التي يضمها كل فريق والمستوى الذي يمكن تقديمه في اللقاء من الجانبين ولكن الصراع الخفي سيكون بين المدربين الفرنسي صبري لموشي والجنوب أفريقي موسيماني اللذين يسعيان للمجد وكتابة اسميهما بأحرف من ذهب في المونديال.

إسكوبار حكماً للقاء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"عن تعيين الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار، لمباراة الأهلي المصري والدحيل في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة، ويدير إسكوبار صاحب الـ34 عاما اللقاء، ويعاونه مواطنه هومبرتو بانجوج، والجامايكي نيكولاس أندرسون، والحكم الرابع عبد القادر زيتوني، والكندي درو فيشر لتقنية الفيديو، ويساعده الهولندي كيفن بلوم.

موسيماني: بطل أفريقيا لم يأت للنزهة

أكد بيتسو موسيماني مدرب نادي الأهلي المصري أن مواجهة الدحيل بالمونديال صعبة نظرا لقوة بطل الدوري القطري، وقال موسيماني منذ وصولنا إلى الدوحة لم تتح لنا فرصة الاطلاع على أماكن أخرى، من الفندق إلى ملعب التدريب لكن المدينة رائعة جدا ونحن سعداء بالتواجد هنا".

وعن طموحاته قال: كل مدرب يؤمن بأنه قادر على الوصول لأبعد نقطة، مؤكدا أن مستوى البطولة سيكون أقوى وأعلى بكثير من الدوري المصري وأفريقيا، وعن الدحيل قال فريق جيد ويملك لاعبين برازيليين مميزين إضافة للمدافع مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي سابقا.

وأشار مدرب بطل أفريقيا إلى أن الأهلي فاز بدوري الأبطال عن جدارة واستحقاق، وقال فريقنا لديه عقلية جماعية وسنقدم أفضل ما لدينا.. ونحن نعلم قوة البطولة ولم نأت هنا للنزهة.

محمد الشناوي: روح الأهلي وجماهيره سلاحانا

قال محمد الشناوي حارس نادي الأهلي في المؤتمر الصحفي: نحن جاهزون للقاء اليوم أمام الحيل.. ولدينا أحلام كبيرة وسعداء بالوجود في كبرى البطولات العالمية على مستوى الأندية، وهو أمر يدعو إلى الفخر.

وأضاف إن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم عروض مميزة للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد الجماهير.. وتابع بالقول دعم جماهير الأهلي وروح الفانلة الحمراء سيكونان خير عون للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الدحيل.

صبري لموشي: استاد المدينة التعليمية مدهش

قال الفرنسي صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي بمونديال الأندية إن بطل أفريقيا فريق قوي جدا وله نتائج ونجاحات في القارة السمراء وحققوا دوري الأبطال والدوري المصري لمرات عديدة على التوالي، وقال نعلم قيمة الأهلي جيدا، ولديهم مدرب جيد ولاعبون مميزون".

وأضاف صبري لموشي: أنا مندهش من ملعب المدينة التعليمية. .ويجب ألا ننسى العمل الذي قام به المغربي وليد الركراكي مع الدحيل وتتويجه بلقب الدوري وبفضله نحن في مونديال الأندية.

وعن الخصم قال: "نعرف لاعبي الأهلي المهمين ولكن يمكن القول إن الظهير معلول من بينهم وهو يجيد الكرات الثابتة، وعن جماهير الأهلي الكثيرة، رد قائلا افضل أن يكون الملعب ممتلئاً على أن يكون فارغا، وهذا تحد كبير للدحيل في مسابقة كبيرة وضد أقوى الفرق الأفريقية.

المعز علي: لا أفكر في الهداف

اعتبر المعز علي مهاجم نادي الدحيل أن الجميع مستعد للقاء اليوم، وقال سندخل المباراة بجدية كبيرة من اجل تحقيق هدف الفوز والوصول للدور نصف النهائي من البطولة، وأضاف سنقاتل طيلة الــ 90 دقيقة ولن نستسلم إطلاقا أمام واحد من أفضل الأندية الأفريقية.

وعن طموح الهداف قال: لا أفكر في هذا وأنا ألعب للمجموعة وما يهمني هو فريق الدحيل، والأكيد إذا أتيحت الفرصة سوف أسجل وأساعد فريقي.