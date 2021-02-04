مونديال الأندية.. حفيظ دراجي معلقًا على مباراة الأهلي والدحيل



الشارقة - اميمة ياسر -

تنطلق اليوم الخميس، مباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري -مستضيف البطولة- في افتتاح مباريات بطل إفريقيا بالمونديال.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي البديل، (القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء)،على أن الفريق القطري الطقم الأحمر كاملا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.

موعد المباراة

تقام المباراة في السابعة والنصف مساءً على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس اتش دي (المفتوحة) إضافة إلى قناة بي إن اتش دي 1، وبي إن اتش دي 11 الناطقة بالانجليزية، وقناة الكأس 3.

معلق المباراة

ومن المقرر أن يتولي مهمة التعليق على المباراة كل من خليل البلوشي وحفيظ دراجي.