مونديال الأندية.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل القطري.. بواليا في الهجوم والجبهة اليمنى ونصف الملعب مفاجأة موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الدحيل القطري في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الخميس ضمن حسابات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب مراسل "يلا كورة"، فإن موسيماني استقر على الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى وأمامه الثلاثي الدولي التونسي علي معلول وأيمن أشرف والمدافع المغربي بدر بانون.

في حين لم يستقر موسيماني بشكل كبير على من يقود الجبهة اليمنى إلا أن المؤشرات تأتي لجانب أكرم توفيق ليكون على حساب محمد هاني والذي تعرض للإصابة في مباراة بيراميدز الأخيرة من مسابقة الدوري.

مركز وسط الملعب سيشهد ظهور حمدي فتحي وعمرو السولية إلا أن موسيماني يفاضل بين الثنائي الدولي المالي أليو ديانج ليكون لاعبًا ثالثًا أو مشاركة محمد مجدي "أفشة في وسط الملعب الهجومي.

وفي وسط الملعب الهجومي، سيلعب طاهر محمد طاهر إلا أن هناك مفاضلة على الجانب الآخر بين محمود عبد المنعم "كهربا" أو حسين الشحات.

موسيماني استقر بشكل كبير على مشاركة المهاجم الزامبي والتر بواليا ليقود الهجوم أمام الدحيل.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق / محمد هاني.

خط الوسط الدفاع: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج / محمد مجدي أفشة.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" / حسين الشحات.

خط الهجوم: والتر بواليا.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل سيواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل.