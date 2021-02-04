ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز السيتي.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح وتألق كالفرت لوين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى نادي ليفربول هزيمة مدوية على يد ضيفه برايتون، بهدف مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد تلك هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها حامل لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عقب الهزيمة أمام أستون فيلا، بيرنلي، ساوثهامبتون، وأخيرًا برايتون.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على بيرنلي بهدفين دون رد، في الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 40، في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الدوري، والذي له مباراة مؤجلة.

ويأتي في المركز الثاني فريق مانشستر يونايتد، برصيد 44 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول:

1- مانشستر سيتي 47 نقطة

2- مانشستر يونايتد 44 نقطة

3- ليستر سيتي 42 نقطة

4- ليفربول 40 نقطة

5- وست هام يونايتد 38 نقطة

6- إيفرتون 36 نقطة

7- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

8- تشيلسي 33 نقطة

9- أستون فيلا 32 نقطة

10- أرسنال 31 نقطة

11- ليدز يونايتد 29 نقطة

12- ساوثهامبتون 29 نقطة

13- كريستال بالاس 29 نقطة

14- وولفرهامبتون 26 نقطة

15- برايتون 24 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة

17- بيرنلي 22 نقطة

18- فولهام 14 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 12 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة

ترتيب الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، مازال لاعبنا محمد صلاح محتفظا بالمركز الأول، بـ15 هدفا، في حين ارتفع رصيد كالفرت لوين مهاجم إيفرتون، وبرونو فيرنانديز صانع ألعاب مان يونايتد لـ12 هدفا، بعد تسجيلهما في هذه الجولة.

وفيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن:

1. محمد صلاح ليفربول15

2. برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد12

2. دومينيك كالفيرت ايفرتون12

2. هاري كين توتنهام12

2. سون هيونج مين توتنهام12

6. باتريك بامفورد ليدز يونايتد11

6. جيمي فاردي ليستر سيتر 11

8. كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد 10

9. ويلفريد زها كريستال بالاس 9

10. الكسندر لكزيت ارسنال 8

10. ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 8

10. اولي واتكينز استون فيلا 8