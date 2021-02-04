راتب حسام البدري يثير أزمة داخل اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر في اتحاد الكرة، إن اللجنة الثلاثية التي تدير الجبلاية، برئاسة أحمد مجاهد، تدرس تخفيض عقود كل من حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، وشوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، بسبب الأزمة المالية التي يشهدها الاتحاد مؤخرا .

وأكد مصدر، في تصريحات لـ"القاهرة 24": "اللجنة لم تفتح مع الثنائي أمر تخفيض الراتب حتى الآن، لكن سيتم مناقشة الأمر خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن مديونية الاتحاد وصلت إلى 252 مليون جنيه خلال المرحلة الماضية".

وأضاف: "الاتحاد ملزم بتعاقده مع البدري وشوقي غريب لذلك سيتم عرض الأمر عليهما لاتخاذ قرار يرضي جميع الأطراف والخروج من ذلك النفق المظلم".