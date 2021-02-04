أحدث ترددات قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل الليلة في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يبحث الكثيرون عن تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بعدما أعلنت مجموعة القنوات القطرية نقلها لمباراة الأهلي والدحيل القطري، في السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، على ملعب "المدينة التعليمية" في الريان، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة.

ونشرت قنوات بي ان سبورت في جدول البث عبر موقعها الرسمي، القنوات الناقلة للمباراة وهي BeiN sport HD 1 المشفرة، بتعليق خليل البلوشي وBeiN sports HD المفتوحة، بتعليق حفيظ دراجي.

ويمكن استقبال BeiN sports HD المفتوحة على الترددات التالية:

القمر: النايل سات

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

القمر الصناعي: سهيل سات 26 شرق

التردد: (ميجا هرتز) 11547 أو 11566

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB–S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

ملحوظة: يجب أن يدعم الرسيفر الخاص بك خاصية HD كي تتمكن من تشغيل القناة.

ويستهل الأهلي، مشواره بكأس العالم للأندية، بمواجهة نظيره الدحيل القطري، في ربع نهائي البطولة.

وينتظر بايرن ميونيخ الألماني الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري، في نصف نهائي البطولة، يوم 8 فبراير، في الساعة 8.00 بتوقيت القاهرة.

ويواجه الخاسر من الأهلي والدحيل، المهزوم من أولسان هيونداي الكوري وتايجرز أونال المكسيكي يوم الأحد 7 فبراير الساعة 5.00 بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وتقام المباراة النهائية للمونديال يوم الخميس 11 فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بينما مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم الساعة 5.00.

ويشارك الأهلي في البطولة بعد غياب 7 سنوات بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه.

ويشارك المارد الأحمر، فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، كما يعد النادى العربي الأكثر مشاركة فى المونديال، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر مشاركاته بكأس العالم للأندية فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

وكان أفضل إنجاز للنادي القاهري هو الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة 2006 والتي أقيمت في اليابان.

التشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي وليد سليمان ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة، ورامي ربيعة لأسباب فنية.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، هذه المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.