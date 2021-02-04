"آس" الأسبانية: الأهلي من أنجح أندية العالم.. والسولية وديانج وقفشة الأخطر

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت صحفية " آس " الإسبانية أن مشاركة النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية النسخة رقم 17 تعد انجازا فريدا فى عدد المشاركات بالبطولة خاصة أنها للمرة السادسة فى تاريخه.

أشارت الصحيفة إلى أن الأهلي أفضل فريق في تاريخ أفريقيا ومن أنجح الأندية في كأس العالم للأندية، ويقود الفريق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى استطاع قيادته للتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة، ولديه أفضل خط وسط المتمثل في عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة

تحدثت الصحيفة عن الأندية المشاركة فى منافسات البطولة قائلة تحت عنوان " الكل ضد بايرن في كأس العالم للأندية " واصفة نادى بايرن ميونخ بأنه المرشح الأقوى للتتويج باللقب، حيث أنه لديه مدرب عظيم هانز فليك، إضافة إلى لاعبين في مستوى ممتاز.

قالت الصحيفة أن بالميراس البرازيلى بطل ليبرتادوريس هو المنافس الأكبر لهزيمة بايرن ميونيخ، يدير أبيل فيريرا مجموعة تضم قدامى المحاربين مثل لويز أدريانو وفيليبي ميلو إصافة إلى لاعبين شباب واعدين يقاتلون بالفعل في منافسات أمريكا الجنوبية، مثل فيرون ومينينو.