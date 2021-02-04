بوتشيتينو يثير قلق برشلونة بتصريح خطير عن ميسي

رفض مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوتشيتينو التعليق على إمكانية التعاقد مع قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

قال بوتشيتينو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “لن أتطرق للحديث عن ميسي، أو أعلق على ما قاله دي ماريا، أو أي لاعب آخر بالفريق، بشأن إمكانية التعاقد معه”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “كل كلمة صادرة مني سيتم إساءة فهمها، وستترك أصداء غير جيدة في بلد آخر. يجب التركيز على تطوير قدرات الفريق، إنها مهمة ليست سهلة، بل نلعب مسابقة صعبة (الدوري الفرنسي) في ظروف قاسية، ووسط جائحة عالمية”.

واختتم مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، فيما يخص التعاقد مع ميسي: “لن أذكر أسماء، بل سأترك إدارة النادي تعمل في صمت وسرية، لتكوين أفضل فريق”.

جدير بالذكر أن برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، كان قد ذكر أن ميسي وعائلته يحصلان الآن على دروس في اللغة الفرنسية، تحضيرًا للخطوة المقبلة في مسيرة النجم الأرجنتيني.

كما أكد الصحفي “جيفروي جاريتييه” بقناة “كانال بلس” الباريسية، أن ميسي وجميع أفراد أسرته بدأوا مؤخرًا في تعلم اللغة الفرنسية، متسائلًا حول أسباب اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي.

كما علق المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو أرواجو في وقت سابق على إمكانية ضم ميسي في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، قائلًا: “علينا أن نحترم الأندية الأخرى، وهو لاعب في برشلونة، ونحن لا نحب أن يتحدث أحد عن لاعبينا، ومن ثم لا نريد أن نفعل الأمر نفسه مع لاعبي الفرق الأخرى”.

لكن البرازيلي شدد على أنه لو كانت هناك إمكانية لرحيل ميسي عن برشلونة، فإن باريس سان جيرمان سيكون من ضمن الأندية التي ستحاول ضمه.

وكانت إدارة برشلونة السابقة قد رفضت طلب ميسي بالرحيل بنهاية الموسم الماضي 2019/20، متمسكة بضرورة دفع الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بـ700 مليون يورو.

وينتهي عقد ميسي (33 عامًا) مع برشلونة في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين حاليًا بشأن التجديد، مما يتيح للنجم الأرجنتيني الانتقال لأي ناد في صفقة انتقال حر الميركاتو الصيفي القادم، إذا لم يمدد عقده مع النادي الكتالوني.