صفقات الهلال | ارسال مُقدم العقد يحسم صفقة تيكسيرا

تترقب جماهير الهلال السعودي حسم صفقة الجناح البرازيلي، أليكس تيكسيرا، الذي يسعى النادي العاصمي لضمه خلال الأيام المتبقية من الميركاتو الشتوي الحالي، الذي ينتهي يوم 7 فبراير الجاري.

وأكد مصدر مُطلع في نادي الهلال أنه لن يتم التوقيع مع اللاعب إلا بعد تحويل مقدم العقد اليوم الخميس، وأوضح أن تيكسيرا وافق بالأمس على مطالب الزعيم.

وكان الهلال ينتظر رد اللاعب البرازيلي على العرض الأخير، أمس الأربعاء، أملًا في حسم الصفقة قبل إغلاق باب الانتقالات يوم الأحد المقبل.

وقال مصدر هلالي لصحيفة “الاقتصادية” السعودية “أرسلنا عرضنا الأخير والنهائي إلى اللاعب وننتظر الرد منه، وفي حال الموافقة سنتعاقد معه، أما إذا طالب بمبلغ إضافي، فسنوقف المفاوضات، لأننا على قناعة أننا قدمنا العرض المناسب ولن ندخل في مزايدات”.

وأوضح “عُرض علينا في الفترة الماضية أكثر من 50 لاعبًا، معظمهم لا يتناسبون مع مستوى الفريق ولا يحققون تطلعات الجهاز الفني، لكن لدينا بدلاء للاعب البرازيلي في حال لم تتم الصفقة، وبدأنا معهم مفاوضات مبدئية”.

وكان تيكسيرا قد انتهى عقده مع جيانغسو سونينغ الصيني 31 ديسمبر الماضي، وظهر اللاعب بشكل رائع في الموسم المنصرم، وقاد فريقه جيانغسو سونينغ لتحقيق بطولة الدوري الصيني، وفشل الهلال في ضم تيكسيرا الصيف الماضي، وذكرت مصادر أن الزعيم سيحاول من جديد الحصول على الجناح البرازيلي.

ويبلغ تيكسيرا من العمر 31 عامًا، وحقق خلال مسيرته الدوري الصيني مرة واحدة، والدوري الأوكراني 5 مرات، وكأس السوبر الأوكراني 4 مرات، وكأس أوكرانيا 3 مرات، وبطولة ريد بل براغانتينو (دوري الدرجة الثانية البرازيلي)، وحصد هداف الدوري الأوكراني مرتين.