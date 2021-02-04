الميركاتو الاماراتي | النصر يتعاقد مع مدرب الهلال وبيراميدز السابق

توصل نادي النصر الإماراتي لاتفاق رسمي مع مدرب الهلال السعودي السابق، رامون دياز، حتى عام 2022، ليتولى تدريب الفريق خلفًا للكرواتي كرونوسلاف يورشيتش الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكنا في “الخليج 365” قد أكدنا قبل أيام أن دياز سيعود من جديد للعمل في منطقة الخليج العربي، وأنه مرشح قوي لقيادة فريق النصر الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك دياز خبرة كبيرة في العمل بمنطقة منطقة الخليج العربي، وفاز من قبل بلقبين مع الهلال السعودي (الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك للأبطال)؛ كما قام بتدريب الاتحاد.

وتقلصت آمال النصر الذي تعرض لخسارة قاسية أمام الجزيرة 0-3 في المرحلة الماضية من الدوري الإماراتي، في المنافسة على اللقب ليتراجع للمركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر.

وسيكون النصر المحطة التدريبية الرابعة في المنطقة العربية لدياز بعد الهلال الذي تولى قيادته 2016- 2018، والاتحاد السعوديين من يوليو 2018 حتى سبتمبر، وبيراميدز المصري(من فبراير 2019 حتى مايو.

كما قاد دياز منتخب الباراغواي بين عامي 2014 و2016 وأندية ريفر بلايت وسان لورنزو وانديبندينتي الأرجنتينية، وكان بوتافوغو البرازيلي آخر محطاته التدريبية في نوفمبر 2020، لكنه أُقيل من منصبه بعد 3 أسابيع من تعيينه بسبب مشاكل صحية.