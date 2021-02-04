بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة والوحدة في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الشارقة والوحدة” في إحدى مباريات اليوم السبت 4-2-2021 ضمن الجولة 15 من الدوري الاماراتي.

وينقل البث المباشر لمباراة “الشارقة والوحدة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة الشارقة والوحدة على استاد آل نهيان، وتنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

تصنف مباراة الشارقة والوحدة على أنها قمة من قمم الدوري الاماراتي، وتقابل الفريقين في 22 مباراة في دوري المحترفين، كانت الغلبة فيهم للعنابي بـ13 انتصار، فيما فاز الشارقة في 5، وسيطر التعادل على 4 مباريات.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 35 نقطة جمعها من 14 مباراة، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 2، وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 29 هدف، واستقبلت شباكه 13.

في الجهة المقابلة، يقبع نادي الوحدة في المركز السابع برصيد 22 نقطة، جمعها من 14 مباراة، انتصر في 6، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 25 هدف، وتلقت شباكه 16 هدف.

وانتهت مواجهة الفريقين في الدور الأول من الموسم الحالي في الدوري الاماراتي بفوزٍ مثير لنادي الشارقة بهدفين مقابل هدف واحد في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على استاد نادي الشارقة يوم 22 أكتوبر 2020.

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