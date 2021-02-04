أشعل الكاتب الرياضي السعودي، محمد الدويش، الجدل بين متابعيه بسبب تغريدة أعطى فيها رأيه حول الفارق بين جماهير ناديي الهلال والنصر، وأكبر مشكلة تواجه محبي القطبين الكبيرين.
وقال الدويش “عدد بطولات الهلال بحد ذاته ليس مشكلة للنصراويين مشكلتهم مع أخطاء ( اللعبة ) التي جعلت فرقًا تنسحب أو تحتج ومدربين يتهمون وراعي البطولة يتساءل”.
وأضاف قائلًا من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” بينما لازال عدد بطولات النصر مشكلة الهلاليين، بل عُقدتهم ومعقّدهم !”.
وكان النصر قد فاز على الهلال بثلاثية نظيفة، يوم السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ليحقق الفريق الأصفر كأس السوبر السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدويش يثير الجدل بتغريدة نارية حول الفارق بين “مشكلة النصر” و “عقدة الهلال”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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