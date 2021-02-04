الهلال يدرس التعاقد مع مدرب منتخب السعودية السابق بعد رحيل لوشيسكو

كشفت تقارير صحفية عن اسم جديد مطروح على طاولة إدارة الهلال السعودي، في حالة إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت بحسب صحيفة “مكة” السعودية أن مدرب المنتخب السعودي السابق، خوان بيتزي، ضمن المرشحين بقوة لتدريب الهلال، وأشارت إلى أن التقني الأرجنتيني يُرحب بتولي قيادة الزعيم.
وكان لوشيسكو قد عانى من تراجع النتائج مع الهلال خلال الفترة الماضية، وخسر الفريق كأس السوبر السعودي بعد الهزيمة أمام النصر بثلاثية نظيفة.
ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر الذي لعب 16 لقاء.
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