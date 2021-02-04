أبرز صفقات الميركاتو الشتوي يناير 2021

أحجم العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة عن إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، الذي أغلق، مساء الإثنين الماضي، وذلك بسبب الأزمة المالية التي ضربت اللعبة، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وفيما يلي نستعرض معكم؛ أبرز الصفقات التي أُبرمت خلال الميركاتو الشتوي يناير 2021:

ميلان

تعاقد إيه سي ميلان الإيطالي مع المهاجم الكرواتي المخضرم “ماريو ماندزوكيتش” لتعزيز خط الهجوم، وذلك في صفقة انتقال حر، حيث أن اللاعب لم يكن مرتبطًا بأي نادٍ منذ فسخ عقده مع الدحيل القطري في الميركاتو الصيف الماضي.

وضم ميلان صفقتين على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي 2020/21، بالتعاقد مع المدافع البريطاني “فيكايو توموري” من تشيلسي الإنجليزي، فضلًا عن لاعب الوسط الفرنسي “سواليهو ميتي” من تورينو الإيطالي، علمًا بأن الروسونيري يمتلك أحقية شراء الثنائي بنهاية هذا الموسم.

يعاني دفاع ليفربول الإنجليزي من لعنة الإصابات التي تسببت في إبعاد الهولندي “فيرجيل فان دايك” والبريطاني “جو جوميز”، فضلًا عن تكرار إصابة الكاميروني “جويل ماتيب” مؤخرًا، ما دفع إدارة الريدز لمخالفة خططه السابقة بعدم الدخول في الميركاتو الشتوي، من أجل حل أزمة الدفاع.

وتعاقد ليفربول مع المدافع البريطاني “بنجامين ديفيز” (25 عامًا) من “بريستون نورث إيند”، المنافس بدوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب)، نظير 1.67 مليون جنيه إسترليني.

كما تعاقد ليفربول صفقة مع مدافع آخر هو التركي “أوزان كاباك” (20 عامًا)، على سبيل الإعارة من شالكه الألماني حتى نهاية الموسم، مقابل نصف مليون جنيه إسترليني، مع خيار الشراء بـ30 مليون جنيه إسترليني.

أتلتيكو مدريد

تعاقد أتلتيكو مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي 2021، مع مهاجم ليون الفرنسي، موسى ديمبلي (24 عامًا)، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء، وذلك بعد فسخ العقد بالتراضي مع دييجو كوستا.

آرسنال

عزز آرسنال الإنجليزي مركز خط وسطه بالتعاقد مع صانع الألعاب النرويجي “مارتين أوديجارد” من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم نظير مليوني يورو.

مانشستر يونايتد

فيما تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الجناح الإيفواري الشاب “أماد ديالو” من صفوف أتالانتا الإيطالي نظير 19 مليون جنيه إسترليني، وبعقد يمتد حتى صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، ويلعب صاحب الـ18 عامًا حاليًا مع فريق الشياطين الحمر تحت 23 عامًا.