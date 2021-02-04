بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والفتح” في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-2-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاتحاد والفتح” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وتقام مواجهة الاتحاد والفتح على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، 17:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت جرينتش.

تراجع الاتحاد بشكل كبير في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادله أمام “النصر” في الجولة قبل الماضية، وخسارته في الجولة الماضية أمام “الاتفاق”.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز في 6 مناسبات، وتعادل في 7، وتعرض للخسارة 3 مرات، وسجل لاعبوه 18 هدف، واهتزت شباكه 15 مرة.

على الجانب الآخر، يدخل الفتح لقاء اليوم وهو في حالة يرثى لها إذ انتصر في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتلقى 6 هزائم، وتعادل في مباراتين.

ويقبع الفتح في المركز 12 بجدول الترتيب وفي رصيده 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

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