حالات كورونا اليوم | أتلتيكو مدريد يُعلن إصابة مهاجمه البديل “موسى ديمبيلي”

قال أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الخميس إن مهاجمه الفرنسي موسى ديمبلي أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار ليصبح بذلك رابع لاعب من النادي يتعرض للعدوى في الأسبوع الأخير. وينضم ديمبلي المعار من أولمبيك ليون الفرنسي إلى قائمة المصابين بالفيروس في أتليتيكو وهم المهاجم جواو فيلكس والمدافع ماريو إيرموسو والجناح يانيك كاراسكو. وقال أتليتيكو إن ديمبلي (24 عامًا) يخضع للعزل الصحي في منزله تنفيذا للإجراءات المطبقة على مستوى فرق الدوري الإسباني. وسيغيب اللاعبون الأربعة عن مباراة فريق العاصمة أمام ضيفه سيلتا فيجو الإثنين المقبل. وجمع أتليتيكو مدريد 50 نقطة من 19 مباراة وينفرد بالصدارة متفوقًا بفارق 10 نقاط على برشلونة وريال مدريد حامل اللقب رغم أنه لعب مباراة أقل من العملاقين المطاردين.

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