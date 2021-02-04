أسامة حسني يُرشح الاهلي لهزيمة الدحيل في كأس العالم للأندية

وصف أسامة حسني هداف الأهلي ومنتخب مصر السابق استعدادت ناديه للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري بالنموذجية .

ويلتقي الأهلي مع الدحيل مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية في قطر في، ظهوره السادس بكأس العالم للأندية.

وأشار أسامة حسني، الموجود مع بعثة الأهلي في الدوحة إلى أن “كل مقومات الفوز وتخطي العقبة الأولى أمام الدحيل القطري صاحب الأرض حاضرة في الفريق، بداية من تركيز اللاعبين ومرورًا بدعم الإدارة، ووصولًا إلى الأهتمام الجماهيري الكبير سواء فيما يخص رابطة الأهلي في الدوحة أو عشاق الفريق في مصر”.

وقال حسني في تصريحات لصحيفة “الراية” القطرية: “وضعية الأهلي في المعسكر تدعو إلى التفاؤل الشديد لأنها تذكرني بالأجواء الإيجابية التي عشناها من قبل في أكثر من مناسبة بكأس العالم للأندية خاصة في نسخة 2006 التي نجحنا خلالها في تحقيق الميدالية البرونزية”.

وتطرق حسني إلى الجوانب الفنية في الفريقين قائلًا: “في رأيي الشخصي أن هذه المواجهة ستشهد صراعًا كبيرًا بين الأداء الجماعي المعروف في النادي الأهلي والمهارات الفردية الواضحة في فريق الدحيل ومع كامل إحترامي لما يطلق عليه «مثلث الرعب في الدحيل، والذي يشمل إدميلسون ودودو وأولونجا، إلا أنني أعتقد أن جماعية الأداء في الأهلي ستتفوق على مهارات الدحيل، لأن كرة القدم دائمًا تحتاج لجماعية الأداء ولكن هذا لا يمنعني من الاعتراف بأن لاعبًا واحدًا قد يتمكن من صناعة الفارق لفريقه إذا حالفه التوفيق في تنفيذ كافة تعليمات الجهاز الفني”.

وختم بقوله: “البطولة بشكل عام تحظى باهتمام تنظيمي بالغ من اللجنة المنظمة المحلية ومن الاتحاد الدولي الأمر الذي يجعلنا نثق في النجاح التنظيمي، كما أنه سينعكس بالإيجاب أيضًا على النجاح الفني داخل أرض الملعب”.