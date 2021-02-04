شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار: أريد التتويج بدورى الأبطال مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه يطمح لقيادة فريقه، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك مع زيادة التقارير حول اقترابه من تجديد عقده.

وقال نيمار، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «أريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وكأس العالم مع البرازيل، خارج الملعب، أعتقد أن عام 2020 غير آمالنا وتوقعاتنا، الوباء أجبرنا على التفكير بشكل مختلف، لذا أعتقد أنني أود أن أكون قادرا على معانقة الجميع، كما كنا نفعل قبل ظهوره».