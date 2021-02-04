شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتعاهدون على تخطى الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة، في حضور عبدالحليم على مدير الكرة.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وطالبهم باستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد.

وأكد المدير الفني للاعبين أنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم في تخطي الكبوة الحالية، واستعادة النتائج الإيجابية من جديد والبداية ستكون من لقاء الاتحاد السكندري.

وتعاهد لاعبو الزمالك في نهاية الجلسة بمصالحة الجماهير والعودة من جديد للانتصارات ومواصلة تصدر بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.