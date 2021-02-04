شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتقدم بشكوى رسمية ضد نجمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسئولو النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمود حمد، لاعب خط وسط الفريق.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسئولي النادي المصري قرروا تقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد محمود حمد، بسبب انقطاع اللاعب عن التدريبات طوال الفترة الماضية، ورفضه تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة على ماهر، بخوضه التدريبات في بورسعيد، مع مجموعة من اللاعبين الناشئين.

ووقع مجلس إدارة المصري عقوبات مالية على اللاعب تصل حتى الآن إلى 500 ألف جنيه، بسبب انقطاعه عن التدريبات.

يُذكر أن النادي المصري رفض رحيل محمود حمد، إلى نادي مصر المقاصة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بسبب رغبة الأخير في التعاقد مع اللاعب بدون مقابل.