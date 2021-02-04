شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش تدريبات اليوم الخميس، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة دوري الممتاز.