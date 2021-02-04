شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن تجديد التعاقد مع أحمد سامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمده عام آخر.

وكتب فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «سموحة يعلن التجديد لأحمد سامي، المدير الفني لفريق كرة القدم، لمدة عام آخر لينتهي عقدة بانتهاء موسم ٢٠٢٢/٢٠٢١».

وجاء ذلك، بعد تقديم سموحة نتائج جيدة، في مسابقة الدوري الممتاز، منذ تولي أحمد سامي، القيادة الفنية للفريق في الموسم الماضي، خلفًا لحمادة صدقي، الذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.

يُذكر أن سموحة يحتل المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات، وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.