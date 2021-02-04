شكرا لقرائتكم خبر عن الشربيني وفرج في صدارة التصنيف العالمي للإسكواش للشهر الرابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للإسكواش قائمة التصنيف العالمي لشهر فبراير الجاري.

واحتفظت نجمة الإسكواش المصرية نور الشربيني بمركزها في قمة التصنيف، كما حافظ على فرج على تصدره قائمة الرجال للشهر الرابع على التوالي.

وتصدر نجوم المنتخب المصري التصنيف، إذ جاءت نوران جوهر في المركز الثاني، والفرنسية كاميل سيرمي في المركز الثالث، بينما احتلت نور الطيب المركز الرابع، ولحقتها هانيا الحمامي في المركز الخامس.

وفي تصنيف الرجال، احتل محمد الشوربجي المركز الثاني، بينما جاء طارق مؤمن في المركز الثالث، والنيوزلاندي باول كول في المركز الرابع، وتبعه كريم عبدالجواد في المركز الخامس.

يذكر أن بطولات جولة «PSA» العالمية قد توقفت شهر يناير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.