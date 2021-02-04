شكرا لقرائتكم خبر عن سامي خضيرة: لست قائدًا كبيرًا في هيرتا برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللاعب الألمانى سامى خضيرة أنه يرغب في مساعدة فريقه الجديد هيرتا برلين، بصفته لاعبًا في صفوف الفريق وليس قائدا كبيرا.

ولم يستبعد سامى خضيرة إمكانية الاستمرار مع الفريق الألمانى إلى ما بعد نهاية الموسم الحالى.

وعاد خضيرة (33 عامًا) إلى البوندزليجا حتى نهاية الموسم بعد 10 أعوام من الرحيل، عبر الانتقال إلى صفوف هيرتا برلين، قادمًا من يوفنتوس، أمس الإثنين، بعد غيابه عن كل مباريات بطل إيطاليا في الموسم الحالى.

وقد يسجل خضيرة ظهوره الأول بقميص هيرتا، الجمعة، خلال المباراة أمام بايرن ميونخ، على الاستاد الأوليمبى، الذي شهد بداية مسيرته في سن التاسعة عشرة عام 2006، خلال مشاركته مع فريقه السابق شتوتجارت أمام هيرتا برلين، الذي كان يلعب بين صفوفه وقتها بال دارداى المدرب الحالى، وأرنى فريدريتش مدير الكرة في الوقت الراهن.

ولعب فريدريتش دورًا محوريًا في التعاقد مع خضيرة في هيرتا برلين، الذي يحتل المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط عن منطقة الخطر، في انتكاسة غير متوقعة لطموحات الفريق، ومموله الرئيسى لارس فيندهورست.

وقال خضيرة خلال مراسم تقديمه: «لست قائدًا كبيرًا، أريد اللعب، أريد أن أتحمل المسؤولية وأحقق شيئًا ما».

وأضاف: «أرنى فريدريتش وأنا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، تركيزى ينصب على الأشهر الأربعة المقبلة، أفعل أقصى ما في استطاعتى حتى يتقدم الفريق بجدول الترتيب».

ونفى خضيرة أن يكون غيابه عن المباريات مع يوفنتوس بسبب تراجع لياقته البدنية، موضحًا أن التدريب كل يوم مع أمثال كريستيانو رونالدو «لا يجعلك تفقد الكثير على مستوى الكفاءة واللياقة».